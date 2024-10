Per Politano 300 presenze in Serie A: “Un orgoglio”

Per il traguardo del giocatore del Napoli sono servite anche 47 presenze in nerazzurro collezionate in due anni, dal 2018 al 2020

Matteo Politano, nella gara contro l'Empoli, ha toccato quota 300 presenze in Serie A e sui social ha condiviso con i suoi follower un post in cui indossa tutte le magliette indossate nella sua carriera e c'è anche quella nerazzurra. In una delle foto postate c'è invece lui da ragazzino.

"Quando inizi a calciare un pallone, sogni di poterlo fare in serie A. Quando ci riesci, lavori ogni giorno per vivere quel sogno più a lungo possibile. Arrivare a 300 presenze in A è un orgoglio. E uno stimolo a continuare a lottare su ogni pallone. Per quel sogno che avevo da bambino e che oggi è una splendida realtà", ha scritto il giocatore nel suo post su Instagram per celebrare un traguardo per lui importante.