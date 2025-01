Dopo la vittoria sofferta sul campo del Como, il Milan è caduto contro la Juve. I rossoneri adesso sono lontani dalla zona Champions e si trovano all'ottavo posto in classifica. Su X Fabio Ravezzani ha analizzato la situazione complicata dei rossoneri.

"Per raggiungere obiettivi ambiziosi Cardinale deve spendere, non pensare soprattutto alle plusvalenze di Tomori. Il Milan resta una squadra senza grandi alternative ai titolari. Morata non convince, le riserve peggio. Serve un grande centravanti. E serve subito o addio Champions".