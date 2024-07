Il flop della Nazionale italiana sta tenendo banco su tutti i giornali sportivi e sta impegnando gli addetti ai lavori nelle analisi, che dovrebbero aiutare a voltare pagina. A ricostruire dopo questa brutta eliminazione da un Europeo giocato con poche idee e confuse. Anche Arrigo Sacchi ha detto la sua: "Alcuni allenatori stanno tracciando una strada, attraverso il gioco: Gasperini, Sarri, Italiano, De Zerbi. Ma il problema è alla base. Servono allenatori che guardano al futuro. Serve formare i maestri, soprattutto nei settori giovanili, nelle scuole calcio. Altrimenti succede come l’altra sera: professionisti strapagati che non sanno cosa fare col pallone tra i piedi".

La risposta di Gianfelice

Ai molti non è sfuggita la non citazione di Sacchi, che nel suo ragionamento ha ignorato Simone Inzaghi. Il tecnico dell'Inter si è distinto in questa stagione per un gioco spettacolare, oltre che per i risultati e i trofei conquistati. Alla riflessione di Arrigo - nell'intervista rilasciata al Corriere della Sera - Gianfelice Facchetti ha risposto seccamente: "Basta dar lezioni... Euro '96... non passammo nemmeno i gironi...".