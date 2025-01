Sabatini: "Il 2024 è l'anno della grande sconfitta di Giuntoli, non ha azzeccato un acquisto escluso Thuram. Non c'erano macerie, c'era una squadra arrivata terza e che aveva vinto la Coppa Italia. Giuntoli poi ha deciso di fare di testa sua, il 2024 è l'anno della grande sconfitta di Giuntoli dove non ha indovinato nessun acquisto tranne Thuram. Conceicao e Kalulu al momento sono prestiti". Questa affermazione, pubblicata da alcuni siti che seguono la Juventus, ha scatenato il primo dissing social del 2025.