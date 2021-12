La sorella di Wanda torna sulla notte di Icardi: “Siamo state due sceme, a Milano per…”

Le due sorelle si trovavano insieme a Milano nella notte in cui Mauro Icardi aveva organizzato l'incontro con China Suarez

In un programma televisivo argentino sono tornati sull'infedeltà di Mauro Icardi in una conversazione con la sorella di Wanda, Zaira: "Siete state due sceme, mentre facevate le valigie loro (Mauro e il compagno di Zaira Nara) avevano un altro piano...". A quel punto la sorella di Wanda ha ammesso: "Siamo state due sceme. Siamo partite perché a Milano c'era la settimana della moda, dovevamo fare degli incontri per i nostri marchi. Così abbiamo lasciato i ragazzi con Jakob (compagno di Zaira) e Mauro. Siamo andate per lavoro. Come due sceme, per goderci una sola notte... Siamo partite una notte e poi è successo un caos tremendo". Wanda e Zaira erano state anche criticate per aver lasciato tutti i figli a Parigi. Poi lo scandalo, che ha messo a soqquadro gli equilibri dell'intera famiglia.