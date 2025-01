Inter e Milan si costituiranno parte civile nei processi in cui sono imputati i vertici delle curve di San Siro

Inter e Milan si costituiranno parte civile nei processi in cui sono imputati i vertici delle curve di San Siro. È la notizia lanciata dall'Ansa in queste ore.

Su X il giornalista Giovanni Capuano ha commentato così la decisione dei due club milanesi: "Una decisione forte e doverosa, che ricalca quella presa in passato da altri (penso alla Juventus nel 2020) e che segna una vera presa di posizione. Dovrebbe diventare la normalità per qualsiasi danno procurato dalle curve: rompi e paghi tutto fino in fondo".