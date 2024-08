Roma-Inter ha sempre regalato gol e spettacolo. Soprattutto tra la fine degli anni '90 e l'inizio degli anni 2000, molte gare sono rimaste negli annali. Una è sicuramente un 4-5 della stagione 1998-99 quando all'Olimpico le due squadre diedero spettacolo in una gara pirotecnica che viene ricordata ancora oggi. Proprio in quella partita uno dei protagonisti fu Ivan Zamorano con una doppietta. Su Instagram il cileno ha voluto ricordare il primo dei due gol: un tocco sotto bellissimo a scavalcare il portiere su assist di Javier Zanetti.

"Un bellissimo gol con una delle squadre che mi sono divertito di più, l'Inter. Formando la coppia migliore con il mio amico Zanetti. L'ho detto per tutta la vita, ma nel calcio come nella vita non sempre arrivano i migliori, ma quelli che hanno la capacità di lottare di più".