Come si può vedere, i rossoneri rimangono al primo posto anche se si considera solamente la stagione scorsa, che ha fatto registrare una crescita quasi dell’8% rispetto al 2022/23. Fatta eccezione per la Juventus (in calo del 20% rispetto all’esercizio precedente) e per la Lazio (i cui dati sono rimasti invariati), tutti gli altri club di Serie A hanno aumentato i compensi al CdA tra il 2022/23 e il 2023/24: detto del Milan, troviamo Atalanta (+87,5%), Inter (+26,5%), Napoli (+10,1%) e Roma, con una crescita addirittura del 1100%, passando da 82mila a 991mila euro.