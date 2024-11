L’Inter ha ricavi da sponsorizzazioni, già contrattualizzati, per 97 milioni di euro nella stagione 2024/25. E' quanto si evince dalla trimestrale di Inter Media and Communication, la società in cui confluiscono i ricavi media e sponsor della società nerazzurra.

Il comunicato ufficiale

"I ricavi da sponsorizzazioni già contrattualizzati fino ad oggi per l'anno fiscale 2024/2025 ammontano a 97 milioni di euro (già 19 milioni in più rispetto alla cifra effettiva registrata nell'anno fiscale conclusosi il 30 giugno 2024). Questo importo include nuovi contratti pluriennali con nuovi sponsor di maglia (Betsson e Gate.io), l'incremento degli accordi con partner esistenti (Qatar e BPER) e l'introduzione di un nuovo partner nel settore telecomunicazioni, TIM. Stiamo lavorando per finalizzare/rinnovare ulteriori contratti attualmente in fase di negoziazione"