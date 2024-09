I MIGLIORI TEENAGER DEL MONDO

Il CIES, l'osservatorio del calcio, ha stilato la classifica dei 100 teenager (under 20) analizzando i dati dell'ultimo anno, calcolando l'esperienza maturata in termini di minuti giocati e qualità di avversari affrontati. Il miglior italiano è Francesco Pio Esposito, attaccante classe 2005 di proprietà dell'Inter, che si piazza alla posizione numero 66. Presente un solo connazionale: è Simone Pafundi, 81°. In testa a questa speciale graduatoria non poteva che esserci Lamine Yamal, che precede il compagno di squadra Pau Cubarsì. Tra i calciatori militanti in Italia il migliore è Kenan Yildiz, 15°.