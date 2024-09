Il ministro per lo sport e i giovani è intervenuto per parlare degli arresti degli ultras di Milan e Inter

"Ci sono strumenti che vanno rafforzati, come il Daspo, e la sua tracciabilità nel tempo, oltre all'uso della tecnologia attraverso una biometria che consenta la riconoscibilità, trovando l'intesa con l'autorità per la privacy perché l'interesse pubblico abbia il sopravvento. Deve aumentare anche la collaborazione nella prevenzione e nell'alfabetizzazione al tifo. Alcune società lo stanno facendo bene, altre meno". Così il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, sugli arresti degli ultras di Milan e Inter.