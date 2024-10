Per Inter e Milan "due impianti separati sono una follia: meglio investire in giocatori". Lo ha detto l'amministratore delegato di Webuild, Pietro Salini, parlando del futuro del Meazza, per il quale il gruppo ha presentato un progetto di ristrutturazione. "Su San Siro aspetto. Abbiamo fatto una proposta che risponde alle esigenze delle squadre, ora i proprietari americani stanno riflettendo su un nuovo stadio. Quando realizzeranno quanto tempo ci vuole in Italia" per realizzare un nuovo impianto "si analizzerà di nuovo il progetto" di ristrutturazione, ha concluso il top manager.