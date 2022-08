Adani esalta Asllani: “Immagina già un calcio da grande. E può giocare anche…”

"Spesso impiegato davanti alla difesa, abile e sicuro in prima costruzione, testa continuamente mobile (in questo ha lavorato molto proprio Andreazzoli, che lo ha definito «una spugna», elogiando la sua attitudine al lavoro e al rapido apprendimento), è un generatore naturale di corridoi di passaggio, e proprio per questa sua conoscenza del gioco, del concetto di spazio-tempo è adattabile in tutte le zone del centrocampo (ha già giocato nelle giovanili in area di rifinitura). Bravo nei calci piazzati, sembra sempre giocare con la serenità del giocatore esperto, immagina già un calcio da grande.