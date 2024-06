«Ci siamo fatti gol noi da soli, i centravanti dell'Italia hanno fatto zero gol ma anche gli esterni hanno fatto poco». Lele Adani ha commentato così il percorso dell'Italia all'Europeo dopo l'eliminazione agli ottavi per mano della Svizzera. «Siamo andati male e piano. Se i migliori sono stati Donnarumma e Calafiori, dove sono stati i giocatori che hanno fatto così bene in Serie A, quelli che hanno vinto in Italia, che hanno fatto finali di Coppa Campioni, quest'anno e i superstiti dall'ultima vittoria all'Europeo? È stato un torneo da un punto di vista di singoli e di collettivo davvero negativo», si è chiesto l'ex giocatore.