Daniele Adani, nel corso di "Viva El Futbol" in onda su Twitch, ha parlato così dell'Inter: "Lo scorso anno è stato talmente perfetto che non è così scontato ripeterlo. Miglior attacco, miglior difesa, un grandissimo gioco...

Anche l'Inter, che è la più forte, la più collaudata, che ha già inserito i nuovi, deve rispettare molto il Napoli di Conte. Anche ai massimi livelli, nelle due aree, se l'Inter è applicata è imbattibile: in Serie A, l'Inter applicata e centrata ha un vantaggio anche sulla seconda, per diversi motivi. L'Inter, in teoria, non ha difetti, ma confermarsi è più difficile che affermarsi. Per rivincere devi meritartelo".