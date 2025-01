“Analizzavamo il percorso nelle scelte di Inzaghi, le formazioni e come alterna Serie A e Champions League. L’Inter giocherà col Monaco, è quella più avanti delle italiane con 16 punti. 5 vittorie, 1 pari e 1 sconfitta. 8 gol fatti - pochini -, e solo 1 subito. Ho selezionato tutte le formazioni dell’Inter. Parlo dei titolari. Ha rotato tanto ma non possiamo dire che non abbia ruotato bene. Scelte giuste. Vero che ha segnato poco con 4 vittorie per 1-0, però le valutazioni nelle scelte per strategia o esigenza hanno portato a un titolare con Dimarco premiando Carlos Augusto. Ha giocato abbastanza Bisseck. Lautaro e Mkhitaryan solo 3 su 7 da titolare. È una squadra 4ª in Champions. L’allenatore ha in pugno la situazione: se scegli che i titolari giocano la metà degli altri, quando metti il tuo destino sul tavolo lo fai con la sicurezza che sei padrone della situazione. Sono curioso di vedere come prosegue, con meno rotazioni. Ci sarà anche il campionato. Taremi darà di più, sa giocare a calcio”.