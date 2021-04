Adani: “Inter, Conte merita tutto quello che ottiene. Eriksen ieri migliore in campo”

Intervenuto come di consueto a Radio Deejay per analizzare l'ultima giornata di campionato, Daniele Adani ha toccato anche il tema Inter

Intervenuto come di consueto a Radio Deejay per analizzare l'ultima giornata di campionato, Daniele Adani ha toccato anche il tema Inter , elogiando il lavoro di Antonio Conte e i suoi meriti nel primato in classifica dei nerazzurri:

"Analizzo Conte anche da come parla dopo la partita e da come interviene. Al di là dei gusti, quello che ottiene lo stra-merita. Così come è pienamente meritato il primato dell'Inter, che è partita da una posizione di svantaggio rispetto alla Juventus e che a lungo è stata dietro al Milan. Ma, alla fine, 11 vittori di fila e un'identità ben precisa sono cose che pesano. Inter-Cagliari? Eriksen ieri è stato il migliore in campo".