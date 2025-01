"Lavoro di Conceicao ancora non si vede. Vittoria meritata del Milan in Supercoppa. Rimetto in discussione la mia opinione: guardando Leao parto da una delle giocate più belle, ma è stata l'unica che ha fatto. Al 60', palla a Pulisic e Capire para. Sostituito all'88' dal nuovo allenatore, col Milan doveva vincere. Gli vede le qualità da numero uno al mondo, ma col Cagliari non ha fatto una cosa giusta. Al di là della comunicazione verbale, ma quando mostri le immagini, il campo mette in faccia la verità. Col Cagliari si è confermata la verità detta da Antonio. Bastone non va bene, dice che è il numero uno e lo toglie e non va bene: allora non va mai bene nulla. Padre tempo torna sulla carriera di Leao e sui nostri commenti".