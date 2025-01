"Massimo rispetto per Denzel The Equalizer Dumfries, vendica sostituendoli Hakimi e Cancelo non con la tecnica ma con energia, forza, tempismo nel gioco, esuberanza, attitudine e capacità decisionale. Ho cambiato considerazione non nelle qualità, che sono riconoscibili e chiare, ma nel compito necessario all'esecuzione tattico strategica. Lui porta risultati sacrificandosi, accettando di essere gregario che poi prende i suoi titoli. Ribalta il fronte con una corsa che hanno pochi ormai nel panorama calcistico. E diventa imprescindibile dopo aver fatto mesi e mesi di panchina. Non ha ereditato la titolarità, l'ha riconquistata, l'ha dovuta difendere e la conferma sempre più. Massimo rispetto per Dumfries. E onore al merito".