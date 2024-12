In disaccordo i due ex Inter sull'operato di Simone Inzaghi sulla panchina nerazzurra: il confronto nell'ultima live su Twitch

Anche stavolta Antonio Cassano non si è risparmiato nei confronti di Simone Inzaghi . L'ex attaccante dell'Inter ha criticato aspramente l'operato dell'allenatore nerazzurro, ritenendo che negli anni non abbia valorizzato granché la rosa e che le prestazioni, più che i risultati, non siano dalla sua parte. Lo ha fatto nel corso dell'ultimo appuntamento sul canale Twitch 'Viva El Futbol', con Nicola Ventola e Lele Adani.

Proprio Adani, però, ha risposto a Cassano. Non un attacco quello dell'ex difensore dell'Inter, ma una sottolineatura nei confronti dell'amico fraterno: "Quando l'Inter è al massimo della sua espressione mi aspetto un riconoscimento anche da Cassano. Se Barella, Dimarco, Bastoni, Calhanoglu, Thuram fossero in un'altra squadra, con un altro cognome e un altro taglio di capelli, diresti altre cose delle loro prestazioni. Se quel cross di Bastoni per Dumfries lo fa Bellanova, tu Antonio esalti Bellanova e anche Gasperini. Lo stesso non lo fai con Inzaghi".