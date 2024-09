L'Imperatore ha deciso di scendere in campo un'ultima volta per ringraziare le persone che lo hanno accompagnato nel corso della sua carriera

Un'ultima partita per ringraziare tutte le persone che lo hanno accompagnato nel corso della sua carriera, un'ultima occasione per esibire quel sinistro che ha fatto innamorare milioni di tifosi. Adriano Leite Ribeiro, "L'Imperatore", ha deciso di organizzare un'amichevole che coinvolgerà le due squadre più significative della sua vita: il Flamengo e l'Inter.

Queste le sue parole concesse a Globo Esporte: "Molte persone mi hanno chiesto di salutarci. Anche se mi sono fermato qualche anno fa, avevo bisogno di questo incontro per chiudere il mio percorsi. Lo dovevo a tutti quelli che mi hanno sostenuto e che ancora mi sostengono". La gara tra i rubronegros e i nerazzurri si giocherà il 15 dicembre al Maracanã di Rio de Janeiro. Adriano, che per l'occasione scenderà in campo con entrambe le squadre, sarà il responsabile dell'invito e della convocazione di tutti i giocatori che parteciperanno a questa festa.