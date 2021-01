EDICOLA TS – ‘Affamati’: Inter determinata come non mai. Moratti: “L’obiettivo è vincere”

“Affamati”. E’ questo il titolo dedicato dalla prima pagina di Tuttosport in edicola martedì 19 gennaio 2021 all’Inter. “Inter determinata come noi mai e Moratti rilancia la sfida scudetto. ‘Non siamo il Sassuolo, l’unico nostro obiettivo è vincere. Non riprendo il club”. In taglio alto, invece, spazio alla Juventus: “Pancia piena? La Juve sembra aver perso gli stimoli e la ferocia delle passate stagioni, ma nulla è perduto e domani c’è l’occasione del riscatto in Supercoppa”.