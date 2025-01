"Il Barcellona è la prima e unica opzione per il futuro di Dani Olmo". Netto e sintetico Andy Bara, agente del calciatore spagnolo che dallo scorso 31 dicembre si trova clamorosamente senza squadra, pur continuando ad allenarsi con il club azulgrana. Il presidente Laporta in tutti i modi sta cercando di risolvere il problema del mancato tesseramento dell'ex Lipsia, ma al momento la Liga lascia poche speranze ai catalani.

In un'intervista ripresa dalla stampa spagnola e pubblicata su "GiveMeSport", il procuratore di Olmo assicura: "Non c'è alcuna trattativa con altri club, Dani è un giocatore del Barcellona e vuole continuare a esserlo dopo aver coltivato questo desiderio per tanti anni. Sta vivendo una situazione stressante, ma lui è una grande persona oltre che un grande calciatore, deve stare tranquillo"