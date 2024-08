Ecco le parole di Agoume ai canali ufficiali del Siviglia: "Sono molto felice di tornare in un posto in cui sono stato molto bene l'anno scorso. È stata una decisione molto semplice, sono molto felice di tornare qui. Ho tanta voglia ed entusiasmo. L'anno scorso ho incontrato persone molto brave qui, un club molto grande. Volevo solo tornare qui per continuare a far parte di questo club. Con i miei compagni, la dirigenza… sono molto felice di essere qui. La fiducia che hanno riposto in me? Per me è molto importante, per questo voglio ringraziare la dirigenza e il presidente, tutto il club per la fiducia che mi hanno già dimostrato lo scorso inverno e adesso non è stato facile tornare qui. Ho vissuto cose belle, sono molto felice, spero di raggiungere traguardi molto importanti qui, voglio continuare a lavorare con queste persone, con il club vogliamo continuare a crescere e vincere insieme"