Agresti: “L’Inter è già da dentro o fuori per l’Atalanta: finirà così il match”

Il direttore di Calciomercato.com ha parlato così in vista della sfida di domani a San Siro tra Inter e Atalanta

Sulle colonne di Calciomercato.com, il direttore Stefano Agresti ha parlato così verso Inter-Atalanta, in programma domani a San Siro: "La sfida più importante della settimana, l’Inter ha dato una dimostrazione da grande squadra a Firenze, vincendo dopo le sofferenze del primo tempo. L’Atalanta col Sassuolo ha saputo soffrire e ne è venuta fuori bene, la squadra di Gasperini deve non perdere questa gara visto il leggero ritardo in classifica. Penso possa dare risposte importanti su entrambe le squadre. L’Atalanta lotterà per lo scudetto per me, ma deve fare il salto di qualità: mi aspetto un pareggio”.