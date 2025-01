Il minuto di silenzio per ricordare Aldo Agroppi sarà osservato solo in Italia e non a Riad

Il minuto di silenzio per ricordare Aldo Agroppi sarà osservato solo in Italia e non a Riad, dove da stasera con la sfida tra Inter e Atalanta cominciano le final four della Supercoppa. La Lega di A fa sapere che la decisione in tal senso è stata presa nel rispetto della memoria di Agroppi e per evitare i fischi allo stadio, dal momento che per i costumi locali il minuto di silenzio per i morti è ritenuto offensivo e osservarlo sarebbe stato visto come una provocazione.