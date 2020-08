Aguilar (MD): “Inter, City e PSG: Messi è una questione di Stato. Dieci giorni fa…”

“In questo momento, gli Emirati Arabi Uniti (Manchester City) sono in vantaggio rispetto a Cina (Inter) e Qatar (Paris Saint-Germain) per ingaggiare Leo Messi“. A rivelarlo su Twitter è il giornalista di Mundo Deportivo Francesc Aguilar, che ha anche aggiunto: “Si tratta di una questione di Stato per i tre paesi, che vedono nell’argentino un atto di propaganda su tutti i livelli“.

Avanti a tutti ci sono i Citizens di Pep Guardiola: “Quando circa dieci giorni fa Ferran Soriano e Pep Guardiola hanno informato il proprietario Mansour bin Zayed bin Sultan Al Nahyan della possibilità di ingaggiare Messi, hanno ricevuto immediatamente il pieno appoggio. Leo è il grande sogno del presidente da anni“.