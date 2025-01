Io sono orientato verso un criterio di giustizia sostanziale, per cui anche una chiamata di capitani o allenatori possa consentire l'on field review perchè nessuna squadra possa uscire dal terreno di gioco pensando di aver subito una ingiustizia". Infine, sulla sperimentazione inglese, al via stasera, della spiegazione pubblica da parte dell'arbitro della decisione dopo il controllo video, Zappi ha detto che "l'Inghilterra è avanti anche da punto di vista anche culturale per poter procedere in questa direzione ma a me piacerebbe che in Italia si possa arrivare presto anche a questo, mutuando l'esperienza del rugby".