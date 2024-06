Albania, Sylvinho: “Contro l’Italia è decisiva per loro, non per noi”

"Per l'Italia è già decisiva, per noi no": così Sylvinho, tecnico dell'Albania, inquadra la partita con l'Italia di domani

Matteo Pifferi Redattore 14 giugno 2024 (modifica il 14 giugno 2024 | 21:46)

"Lo scenario è perfetto per fare una bella partita - ha detto il ct brasiliano, a SkySport, dal prato dello stadio di Dortmund - Lo stadio, l'ambiente, il campo perfetto...L'Italia è una squadra fortissima, con un tecnico di livello, e soprattutto abituata a giocare queste competizioni. Io devo preoccuparmi della mia squadra, ma se mi chiedete se la prima è già decisiva, visto il girone, dico sì', per loro". Sylvinho ha anche ricordato l'esperienza come vice di Mancini all'Inter. "Non sento Roberto da sei mesi - ha detto - ma il ricordo di quell'esperienza è ottima. Ho imparato tanto dal calcio italiano".