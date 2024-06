Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Angelo Alessio, ex collaboratore di Antonio Conte, ha parlato così del Napoli: "Il Napoli è alle prese con delle difficoltà oggettive e fino adesso non sta facendo mercato: Osimhen è ancora lì e nessuna squadra lo vuole ancora veramente, su Kvaratskhelia leggo che vuole andar via e c'è la proposta del Psg, Di Lorenzo non vuole rimanere ed è seguito dalla Juve. Il Napoli dovrà far mercato e formare una squadra, sappiamo poi come Antonio sia bravo a metterla in campo. Lo attenderà un bel lavoro, ma lui si è abituato a farlo (sorride ndr). Tornare con Conte? No, non c'è stata questa possibilità. Al termine dell'esperienza al Chelsea presi la decisione di fare il primo e vorrei continuare a seguirla".