Il difensore spagnolo, classe 2006, preme per trasferirsi a quanto prima a Milano: fumata bianca in arrivo

A dimostrazione di questa impazienza c'è il retroscena raccontato da Estadio Deportivo: il centrale classe 2006 avrebbe comunicato al Betis la sua intenzione di rimanere per un anno in panchina in caso di mancato accordo tra i club, così da trasferirsi a Milano la prossima estate a parametro zero. Uno scenario che non dovrebbe comunque verificarsi, dal momento che i nerazzurri sono pronti a finalizzare l'operazione.