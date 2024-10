Prima vittoria in campionato per l’Asd Altarese 1929-FcInter1908 che sul campo di casa si impone con un sonoro 12-0 sul Borgio Verezzi. Una partita che lascia il tempo che trova viste le difficolta della squadra avversaria, alle prese con problemi di organico da inizio stagione e ancora in cerca di una quadra. Nonostante queste zavorre, da rimarcare l’atteggiamento della compagine rosso-blu, che ha dimostrato grande professionalità e rispetto affrontando la gara con correttezza e lealtà. Dopo la sconfitta di Imperia, l’Altarese si presenta sul campo di casa con il nuovo allenatore Alessio Ponte. Una decisione sofferta quella di esonerare i mister Pellegrino e Sportelli ma, secondo la società, necessaria per dare una scossa alla squadra, apparsa poco determinata nelle ultime uscite in campionato e in coppa.

Già in settimana il neo allenatore, l’anno scorso in grado di portare la Carrarese al quarto posto del campionato di Promozione, ha diretto gli allenamenti: “Il primo impatto con il gruppo squadra è stato positivo i ragazzi mi sono sembrati vogliosi e determinati per dire qualcosa di importante fin da subito”. Detto fatto. Ancora priva di Zunino, alle prese con un fastidio al piede, il mister sceglie Brahi e Papa Ndiaye ai lati e Sperlongaro come riferimento offensivo in un tridente inedito. Neanche il tempo di iniziare che il Borgio è già sotto per uno sfortunato autogol. Nei primi 45’ minuti vanno poi a segno con Brahi, Saino, Sperlongagno e ancora Saino. Un risultato netto che nasconde però una prestazione ancora non all’altezza dell’Altarese, incapace nel primo di sviluppare un gioco fluido nonostante un avversario alla portata. Serve ancora tempo per far proprie le indicazioni del nuovo mister. Meglio nel secondo tempo quando i cambi di Ponte portano freschezza e più geometrie in campo. Bene Bara, autore di una doppietta da subentrato, e Zaccariello, che sulla fascia destra, da terzino, ha giocato un secondo tempo di gamba e qualità. Da sottolineare anche la doppietta di Gagliardi e lo splendido gol di Fabio Gallo, entrambi fra i migliori in campo indipendentemente dal tabellino.