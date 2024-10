Seconda sconfitta consecutiva in campionato per l’Asd Altarese-FcInter1908 che sul campo dell’Imperiese subisce il gol a tempo scaduto

Seconda sconfitta consecutiva in campionato per l’Asd Altarese-FcInter1908 che sul campo dell’Imperiese subisce il gol del definitivo 0-1 a tempo scaduto. Dopo le prestazioni negative con il Baia Alassio Auxilium e il Mallare, in Coppa Liguria, la squadra non riesce a dare una svolta alla propria stagione ed ora si ritrova a fare i conti con una classifica che dopo tre partite parla di un solo punto conquistato, all’esordio sul campo del Dego. Ancora orfana di Zunino, l’Altarese si presenta con il nuovo acquisto Craviotto in avanti insieme a Brahi e Siri.