Altarese-Fcinter1908 cresce: pareggio in rimonta contro il San Filippo Neri

Continua la crescita dell’Altarese-FcInter1908 che nonostante una lunga lista di indisponibili esce dal campo del San Filippo Neri Yepp di Albenga con una buon pareggio al termine di una prestazione convincente, giocata a buoni ritmi e con la giusta aggressività. Un punto che fa morale in vista delle prossime due trasferte, con la Virtus Sanremo di domenica ed il recupero di mercoledì 20 con l’Oneglia. Privo di Craviotto, che in settimana ha avvertito un risentimento muscolare, con Ndiaye ancora non al cento per cento e la coppia difensiva Fabio Gallo e Zecca ai box per infortunio, il mister Ponte è costretto a riadattare diversi giocatori, spostando ancora una volta Gagliardi al centro della difesa, anche per contenere l’eterno Marco Carparelli, a lungo frequentatore della Serie A e ancora oggi decisivo sul campo.

In avanti rientra dal primo minuto Zunino sostenuto da Saino e Brahi ai lati. A centrocampo, nel classico 4-3-3, Franceri, Scaramozzino e Saino. Gagliardi e Marsio centrali con il capitano Crovella e Zaccariello sulle fasce. In porta Provato, nonostante la botta rimediata contro l’Ospedaletti. L’inizio non è dei migliori per l’Altarese che nei primi 20 minuti subisce il gioco degli avversari e non riuscendo a muovere la palla velocemente. A svegliare la squadra ci ha pensato il gol dei padroni di casa siglato da Orrù al 36esimo minuto: grave la disattenzione difensiva che ha consentito all’attaccante di tirare a rete dal centro dell’area, nonostante due uomini in marcatura. Passano pochi e Zunino è bravo a tenere viva una palla ormai persa in aera di rigore, a ridosso della linea di fondo. Fallo del difensore in scivolata e rigore trasformato da Saino.