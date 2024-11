E’ una sconfitta a due facce quella subita dall’Altarese 1929-FcInter1908 sul campo del Fornaciari dalla capolista Ospedaletti. L’1-0 finale sta stretto agli uomini del mister Ponte che avrebbero meritato quantomeno un pareggio al termine di una partita giocata con l’atteggiamento giusto e dominata per larghi tratti. Buone sensazioni in vista delle prossime gare ma un risultato che fa dispiacere per come è maturato. Priva di diversi giocatori, e con Ndiaye costretto ad uscire dopo una manciata di minuti, l’Altarese scende in campo con il consueto 4-3-3 con Craviotto riferimento offensivo e Gagliardi spostato sulla linea difensiva a causa delle assenze, fra cui Matteo Gallo e Zaccariello. Nonostante questo l’Altarese parte subito forte, aggredendo alti gli avversari e non lasciando spazio alle geometrie di Grifo, punto di riferimento degli ospiti. Già al 9’ Papa si fa vedere in avanti con un bel tiro dalla destra, su imbeccata di Craviotto, che il portiere Bazoli devia non senza qualche difficoltà.

Poco prima, su un corner di Craviotto, ci sarebbe un trattenuta in area su Gagliardi che, però, l’arbitro, non giudica da rigore. Al 26esimo si fa vedere la squadra ospite cui viene annullato un gol: per l’arbitro Alemanno era in fuorigioco. Un episodio che non cambia l’inerzia della partita, con Craviotto ancora protagonista per la squadra di casa: sua la punizione che al trentesimo picchia sulla traversa a portiere battuto. Altra grande occasione poco dopo quando sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla trequarti il portiere Bazoli respinge il pallone sul corpo di Gallo. Palla di poco fuori ed ennesimo rimpianto per l’Altarese. Dopo un altra punizione pericolosa dal limite di Craviotto, e un occasione dell’Ospedaletti a campo aperto bloccata sul più bello dal portiere Provato, si chiude un primo tempo dominato dai padroni di casa, che devono recriminare sulla scarsa precisione in fase offensiva. Complice anche l’inserimento di Sammartino, già ad inizio ripresa l’Ospedaletti alza il proprio baricentro. Ma la prima occasione è sempre per l’Altarese, grazie una punizione del solito Craviotto respinta dal portiere.