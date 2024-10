Il primo derby della stagione, con circa 70 tifosi arrivati da Altare per seguire la squadra, inizia sotto tono per i nostri ragazzi che nei primi venti minuti soffrono i carichi di lavoro delle ultime settimane. Già all’ottavo il Dego passa in vantaggio: su una lettura difensiva sbagliata Bignoli è bravo a rientrare sul destro dal limite dell’area e a battere Fradella con un tiro imparabile. Da qui si apre una fase di stallo, fatta di contrasti a centrocampo e molto agonismo, come sempre in un derby molto sentito. La partita comincia a cambiare in favore dei nostri giocatori che al 30’ riescono a riacciuffare il pareggio.