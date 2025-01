Dopo 90’ di battaglia l’Altarese-FcInter1908 si aggiudica la sentita sfida contro il Mallare, storica rivale di mille battaglie. Una partita sporca, su un campo difficile, che abbiamo portato a casa con carattere e voglia di vincere. Lo 0-1 finale non rispecchia però l’andamento della partita, dove l’Altarese ha sprecato almeno 5 nitide occasioni da gol, fra cui un rigore ben parato dal portiere Kadrija. Restano i tre punti e la rete di Gagliardi nel primo tempo, che ci consente di accorciare la classifica. In campo con il consueto 3-5-2, mister Ponte fa esordire per la prima volta in stagione la coppia di attaccanti titolari: accanto a Zunino, sempre più punto di riferimento, spazio dal primo minuto per il nostro “Toro” Lau..dando, rientrato a pieno regime dopo l’infortunio.

“Sapevamo sarebbe stata una partita difficilissima: è un derby e nessun derby è mai facile. Certo, guardando la differenza di punti in classifica non ci sarebbe dovuta essere partita ma il Mallare si è rivelata una buona squadra e sembra quasi impossibile che abbia vinto solo una partita”, ha sottolineato William Perversi, dirigente dell’Altarese al termine della gara. “Il Mallare - ha aggiunto - ci ha messo in difficoltà in alcuni momenti ma anche noi, oltre al rigore sbagliato, abbiamo avuto almeno 5 occasioni clamorose. Ma se non chiudi la partita c’è sempre il rischio di prendere gol”. Domenica, in casa, l’ultima partita del girone di ritorno contro il Borghetto.