Altintop: “Calhanoglu capitano accettato da tutti. Grandi aspettative su di lui come regista”

"Il nostro capitano Hakan Çalhanoğlu è uno dei 10 giocatori di calcio che hanno indossato di più la maglia della nazionale nella nostra storia. È un giocatore importante che milita per tanti anni nella nostra Nazionale, a partire dalla categoria Under 16. È un calciatore che, pur avendo la possibilità di scegliere la Nazionale tedesca, ha scelto la Turchia conoscendo il suo Paese, la sua bandiera e la sacralità del paese. maglia della nazionale. Ha giocato in squadre importanti in Germania e in Italia la scorsa stagione e si è goduto il campionato di Serie A. "È stato scelto come il miglior centrocampista del paese. Hakan è un nome il cui capitano è accettato da tutti e la cui qualità è indiscutibile. È migliorato nel corso degli anni ed è diventato un calciatore diverso. Ci sono grandi aspettative da parte sua nella sua nuova posizione e dovremmo sostenerlo in ogni modo".