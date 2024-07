Intervenuto a La Gazzetta dello Sport, Spillo Altobelli, ex calciatore nerazzurro, ha parlato così dell'Inter in vista della nuova stagione: «Lo scudetto può e deve restare dov’è. Ovvero sulla maglia dell’Inter: a oggi non vedo squadre più competitive e attrezzate di quella nerazzurra per arrivare davanti a tutte le altre. Per due motivi: primo, sono rimasti tutti i campioni e questa è una bella sterzata rispetto al recente passato in cui uno o due big venivano ceduti per ragioni di bilancio. Secondo, la società si è mossa per tempo ingaggiando i giocatori voluti da Inzaghi: è così che si lavora per rinforzare una squadra.