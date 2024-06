«Ho un bel ricordo con la Svizzera. San Siro, 1986, partita di qualificazione per l'Europeo '88: 3-2 per noi, doppietta mia. Un tempo avevano meno problemi contro la Svizzera... Ora sento in giro tanto scetticismo. Ma scherziamo? Noi siamo l'italia, con la nostra storia, i nostri quattro Mondiali vinti. Non possiamo sentirci sfavoriti. Però la squadra di Spalletti dovrà essere compatta, tutti dovranno dare il massimo e stare bene fisicamente, perché campioni che decidono con una giocata, purtroppo, ne abbiamo pochi. Anche nell'82 partimmo con delle difficoltà e subimmo un sacco di critiche. Ci distrussero, poi però, dopo il trionfo di Madrid, ci chiesero scusa. Anche questa squadra crescerà. Probabilmente ci troveremo sulla strada dell'Inghilterra, una delle favorite, ma noi possiamo battere tutti. Sono sicuro. E gli italiani scettici...».