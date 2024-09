Julian Alvarez, attaccante dell'Atletico Madrid e della Nazionale argentina, ai microfoni di Olè ha parlato della possibilità di coesistere con Lautaro Martinez : "Giocare in coppia con Lautaro? È una possibilità. Sarà una decisione dello staff tecnico e in questi giorni sapremo quale formazinoe decideranno di schierare.

Abbiamo giocato insieme più volte, lui è abituato a giocare con un altro attaccante nel suo club, anche io l'ho fatto in ruoli diversi. Quindi finché serve per aiutare la squadra va bene. Quale posizione mi piace di più? Finchè sono in campo sono felice".