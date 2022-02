Amadeus: “Ecco quale giocatore dell’Inter porterei a Sanremo”

Il noto tifoso nerazzurro ha scherzato così ai microfoni di Calciomercato.it

Nel corso dell'intervista concessa a Calciomercato.it, Amadeus, uomo di spettacolo e tifoso dell'Inter, ha scherzato su una possibile ospitata di un calciatore dell'Inter a Sanremo. Queste le sue parole: “So che Brozovic è un tipo molto simpatico. Forse, tra i giocatori dell’Inter, per un ipotetico altro Sanremo, sceglierei lui. Menomale che il rinnovo è vicino… non è utile, ma indispensabile. Quando manca, in campo c’è un’altra squadra”.