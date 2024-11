Amadeus: “Inter-Napoli, vi dico la mia. Conte o Inzaghi? Ecco chi scelgo. Godo quando…”

In un lungo intervento radiofonico a Radio CrC, Amadeus ha parlato del big match tra Inter-Napoli in programma domenica sera a San Siro. "Domenica non credo di essere al Meazza perché a dire la verità seguirò mio figlio che gioca a pallone, non gioca in Lombardia, gioca fuori regione quindi guarderò lui. Gioca portiere. Più Sommer o più Meret? Beh non lo so, lui forse si sente più vicino a Meret magari, forse anche perché gioca nelle giovanili dell’Udinese visto che Meret arriva da lì. Diciamo che prova a inseguire il suo sogno ovviamente, ha 15 anni, gioca nell’Under 16 e c’è una scuola molto importante a Udine. Il nome? Sì José è stato chiamato in onore di Mourinho ma l’ho fatto prima di vincere il Triplete, perché lui è il 2009, il Triplete lo abbiamo vinto nella stagione 2009/2010".