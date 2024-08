"A completare il quadro il fatto che Sommer il rigore l’avrebbe pure parato, ma il pallone è rimasto dalle parti di Messias che sotto la gradinata Nord ha potuto infilare il facile tap-in. Un altro tap-in aveva permesso ai padroni di casa di dare il primo strappo alla partita e anche in questo caso la difesa dell’Inter è stata un pianto: Bani è saltato in testa a Lautaro, Acerbi ha perso Vogliacco (che poi ha dedicato la rete a Sinisa Mihajlovic, suo suocero), Sommer non ha letto la parabola del colpo di testa di Bani e, dopo che il pallone ha centrato la traversa ed è tornato in campo, Bisseck ha osservato Vogliacco appoggiare il pallone in porta".