"Il Barcellona ha un'idea molto chiara di come giocare e sta facendo molto bene. Sono una squadra molto coraggiosa e noi dobbiamo prepararci bene per giocare al meglio. Quindi prepareremo la partita per fare bene le cose con e senza palla. Loro potrebbero tenere la linea alta e il nostro attacco sarà di una certa forma, e quando la abbasseranno, lo stesso. Queste sono partite in cui bisogna essere completi per vincere, e noi cercheremo di farlo". Alla vigilia del 'Clasico'' nel nuovo Bernabeu, Carlo Ancelotti spiega la partita sottolineando che "in una partita come il 'Clasico', o un derby, è difficile scegliere un favorito. Ma per fortuna nessun pensiero mi tiene sveglio la notte. Non so chi sia il favorito".