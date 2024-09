Marco Andreolli ha analizzato la sfida in programma stasera per l' Inter di Inzaghi : " Monza è sempre una trasferta impegnativa. Si tratta di un campo complicato e ostico. La squadra di Nesta ha cambiato tanto, ha cambiato qualcosa anche nella fisionomia della squadra. Rimane una tappa difficile e va affrontata con il massimo della concentrazione. Questa è una di quelle partite trabocchetto, che non va sottovalutata".

"Quando hai tanti giocatori in Nazionale che giocano in giro per il mondo, trovare le giuste motivazioni e smaltire le fatiche non è semplice ma la forza mentale fa la differenza. Mantenere alta la concentrazione è ciò che fa la differenza nel nostro campionato. Bisognerà gestire le fatiche dei giocatori andati in Nazionale. Ci sono stati giocatori che hanno giocato di più e si sono potuti mettere in mostra. Simone Inzaghi può così sfruttare in maniera perfetta la qualità della sua rosa. Frattesi? Considerando le sue presenze non da titolare ha numeri importanti. Lui ha qualità nell'area di rigore, quando attacca lo spazio lo fa sempre pensando di fare gol. Ha un senso del gol quasi da attaccante vero. Anche le sue movenze sono da attaccante vero. Entri e metti sempre quella forza e quell'esuberanza: vuol dire che ce l'hai dentro. Sicuramente Inzaghi lo sta sfruttando al meglio. Trovare posto nel centrocampo dell'Inter è davvero difficile e complicato. È il reparto che ha maggiore qualità con giocatori di assoluto livello. È difficile per tutti", ha concluso Marco Andreolli nella sua analisi nel pre partita.