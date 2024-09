Marco Andreolli ha analizzato il pareggio rimediato dall'Inter contro il Monza: "È stato un passo indietro rispetto alle altre gare. L'Inter ha dovuto attendere 80 minuti per prendere uno schiaffo e alzare il ritmo. Per quasi tutta la partita ha fatto fatica a trovare la solita qualità di gioco, ha faticato a trovare gli spazi. Non si è vista la qualità messa in campo contro l'Atalanta. Ma la squadra non molla mai e ci prova fino alla fine. Non era il risultato che ci aspettavamo. A Manchester servirà una gara diversa, sono sicuro che i ragazzi metteranno in campo una prestazione diversa. Bisogna cercare di trovare il lato positivo. La reazione c'è stata. Quando l'Inter è riuscita a sfruttare le corsie esterne, si è resa pericolosa".