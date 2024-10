Marco Andreolli ha analizzato la sfida tra Inter e Torino a San Siro: "Tutte le grandi d'Europa hanno faticato in questo avvio di stagione. I punti in campionato incominciano ad essere importantissimi. Giocando sempre diventa difficile trovare momenti nella stagione per andare a fare quei richiami atletici e di forza che diventano importantissimi nel corso della stagione. Il calcio richiesto da Inzaghi è un calcio dove devi spendere tante energie. Devi muoverti bene e tanto in tutti i 90 minuti".

"Inzaghi ha a disposizione tutti e 5 gli attaccanti. Questo è un valore importante, che sta sfruttando bene. Giocando tanto sfruttare la meglio l'ampiezza della rosa e alternarli nella maniera più opportuna diventa indispensabile. Ritroviamo la ThuLa, sapendo che tutti stanno dando risposte importanti. Lautaro è sempre più Capitano, esempio del gruppo. Ha lasciato il rigore a Taremi. Sono segnali importanti. Sta bene mentalmente e sta ritrovando la forma migliore. Non ha potuto fare una preparazione adeguata. Il Torino è una squadra che in questo momento era in testa alla classifica fino alla sconfitta con la Lazio. Non è semplice per un allenatore nuovo entrare subito nella testa dei giocatori. Decisivi duelli in campo? Ne vedremo tanti in tutte le zone del campo. I duelli centrali e quelli sulle corsie esterne. Sarà una partita dove vincere il duello con il proprio avversario diretto potrà essere importantissimo. Sommer? Partecipa al giro palla, all'azione dell'Inter. Si prende rischi calcolati. Quel rischio ti apre una giocata, ti dà la possibilità di trovare profondità a centrocampo. Per il tipo di gioco che vuole fare l'Inter è importante. Ormai questo è il ruolo del portiere moderno ", ha concluso Andreolli a Inter TV.