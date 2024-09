"Le fatiche di Manchester si sono viste, soprattutto nel secondo tempo. La squadra non è riuscita a trovare le energie e la lucidità giuste. Con merito il Milan ha trovato il 2-1 nel finale. I derby sono così, da domani bisogna archiviare questa sconfitta che fa male. Da domani bisognerà voltare pagina. Queste partite ti danno tanta motivazione. Nel momento di difficoltà ti permettono di voltare pagina e il Milan ha avuto proprio voglia di mettersi alle spalle le difficoltà. Non abbiamo visto la solita Inter nell'approccio della gara. Non è riuscita a mettere in campo la solita qualità nelle giocate. Un risultato che i ragazzi non volevano. Da domani si continua a lavorare. La strada è ancora lunga, da domani si pensa alla prossima gara. Tante partite ravvicinate? Sì, si è visto. Una squadra stanca fisicamente e mentalmente", ha commentato ieri sera Marco Andreolli.