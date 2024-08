Marco Andreolli ha analizzato il match tra Inter e Atalanta ai microfoni di Inter TV: "San Siro sarà ancora una volta tutto esaurito. Questo è il primo grande big match della stagione. Sia Inter che Atalanta giocano un calcio europeo e ci hanno regalato emozioni importanti. Siamo tutti in attesa di vedere una grande sfida, stasera. Il vero salto di qualità l'Inter l'ha fatto quando ha messo la concentrazione in partite come queste. La qualità degli avversari ti può far male. I campionati, gli scudetti, si vivono con le medio piccole. Quindi mantenere alta la concentrazione con tutte le squadre. Nel valutare un'intera stagione quello che ti lascia vincere contro grandi avversari è tanta energia, che i nerazzurri hanno saputo sfruttare al meglio. Pericolo principale stasera? L'Atalanta la conosciamo bene. Ti costringe a fare sempre una grande partita. In fase di appoggio e costruzione non puoi mai sbagliare un passaggio. Ripartono molto bene e a mille. Vedremo la condizione fisica di entrambe le squadre. Fa anche molto caldo stasera. Conteranno molto i duelli fisici e gli uno contro uno. Più ne vinci, più hai la possibilità di fare male all'altra squadra".

"Lautaro? Recupero importantissimo e anche un po' inaspettato. Si aspettava un rientro meno rapido, lui probabilmente aveva voglia di esserci. Giocatore non ancora al meglio della condizione ma che con grande intelligenza si è messo al servizio della squadra. C'è stato questo piccolo affaticamento. Sicuramente un rientro importante. Inter e Atalanta hanno bisogno di stare al meglio per giocare il loro calcio moderno. Vogliono sempre avere il controllo della partita e se non lo hanno vengono ad aggredirti. Per fare questo tipo di calcio devi stare bene a livello di energie. C'è anche questa nuova Champions, che va ad aggiungersi agli altri impegni. Sicuramente i due allenatori nerazzurri avranno fatto una preparazione mirata. Normale che i giocatori non siano ancora la 100% oggi. Bastoni? Il fatto che l'Inter abbia sempre comandato la partita ti permette di essere sempre nella trequarti avversaria. Anno dopo anno Bastoni è cresciuto. Chiamarlo difensore per le qualità che ha in fase offensiva è limitativo per lui. Bisogna fargli i complimenti e sottolineare la crescita come difensore puro. Alessandro è migliorato tanto in tutto", ha aggiunto Andreolli.